В Италии состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года

На "Стадио олимпико дель гьяччо" в итальянском Кортина-д'Ампеццо состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Как передает İdman.Biz, Паралимпиада проходила с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.

Первое место по итогам соревнований заняла сборная Китая, второе - США, а третье - команда России.

Топ-10 медального зачета Игр:

1. Китай - 44 награды (15 золотых, 13 серебряных, 16 бронзовых);

2. США - 24 (13 - 5 - 6);

3. Россия - 12 (8 - 1 - 3);

4. Италия - 16 (7 - 7 - 2);

5. Австрия - 13 (7 - 2 - 4);

6. Франция - 12 (4 - 4 - 4);

7. Украина - 19 (3 - 8 - 8);

8. Канада - 15 (3 - 4 - 8);

9. Нидерланды - 17 (3 - 3 - 1);

10. Швеция - 7 (3 - 0 - 4).