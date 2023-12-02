Европейская гимнастика открыла тендер на ЕВРО

В Софии продолжает свою работу Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова.

Как сообщает İdman.biz, ему предшествовало последнее в этом году заседание Исполкома организации, принявшего ряд важных решений. В частности, обновлен технический регламент на следующие два года, а также открыты тендеры на континентальные чемпионаты.

Прием заявок открыт на ЕВРО-2025 по аэробике, ЕВРО-2026 по художественной и спортивной гимнастике, а также прыжкам на батуте и других соревнований.

Следующее заседание Исполкома EG состоится 27-28 января в Цюрихе.

Ниджат Закиев

İdman.biz