Колин Реймонд Гибсон: "В Азербайджане мы видим развитие спортивной науки"

"В Азербайджане мы видим развитие спортивной науки".

Как сообщает İdman.biz, об этом на второй международной конференции "Современные тенденции развития спортивных наук" заявил основатель и директор "High Park Communications", представитель Dream Fields, директор по коммуникациям операционного комитета Европейских игр Баку-2015 Колин Реймонд Гибсон.

По его словам, после Баку-2015, развитие спорта в Азербайджане продолжается: "Азербайджан успешно провел Европейские игры и Игры исламской солидарности. Здесь создано много инфраструктуры".

Банучичек Гусейнли

İdman.biz