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Фуад Гаджиев: "В наших образовательных программах применяются модели, которые используются в мировой практике"

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30 Ноября 2023 11:53
Фуад Гаджиев: "В наших образовательных программах применяются модели, которые используются в мировой практике"

"Вторая международная научная конференция посвящена 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Фуад Гаджиев на международной конференции “Современные тенденции в развитии спортивных наук”, который проходит в Баку.

Он отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда был тесно связан с наукой: “Уже в его время была построена модель получения азербайджанской молодежью образования в зарубежных странах. Естественно, что и эта тенденция внесла большой вклад в создание независимого Азербайджанского государства. Наша молодежь сегодня играет важную роль в развитии системы образования Азербайджана. Под руководством Президента Ильхама Алиева мы достигли высокого уровня развития по востребованным специальностям в области спорта. В наших образовательных программах в области спорта, как и в развитых странах Европы, применяются модели, используемые в мировой практике.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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