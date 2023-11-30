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Майкл Пол Лузмор: “Гейдар Алиев придавал большое значение спорту и образованию”

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30 Ноября 2023 11:31
Майкл Пол Лузмор: “Гейдар Алиев придавал большое значение спорту и образованию”

"Это важное мероприятие для нас. Подчеркнуть важность этого не так просто”.

İdman.biz сообщает, что об этом на II Международной научной конференции в Баку заявил профессор Калифорнийсого университета Лос-Анджелеса (UCL), ведущий эксперт Института спортивной физической активности и здоровья (Institute of Sports, Exercise and Health), вице-президент отделения спортивной медицины Королевского медицинского общества Великобритании Майкл Пол Лузмор.

Пол Лузмор отметил, что организация такого мероприятия в Азербайджане является очень хорошим событием: "Это мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева. Он придавал большое значение спорту и образованию. Именно при Гейдаре Алиеве была создана Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта. В результате той политики, которую он заложил, возникли связи с другими странами, и студенты учатся за границей”.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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