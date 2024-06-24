Конор Макгрегор НЕ ЗАВЕРШИТ карьеру

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о своем решении относительно карьеры.

Как сообщает İdman.biz, ирландец заявил, что не собирается завершать карьеру.

Он заявил, что согласно контракту у него есть 2 боя и он их проведет:

«Болельщики этого заслуживают, и мы приближаемся к цели. Правда, я потерял концентрацию, не смог защитить себя на тренировке. Я получил травму. Теперь вам придется подождать несколько недель. Я не могу оправдаться ни перед командой, ни перед болельщиками. В следующий раз я буду готов на 100 процентов. Я вернусь. В моем контракте осталось два боя».

Отметим, что бой Макгрегора против Майкла Чендлера на турнире UFC 303 не состоялся из-за травмы. После этого президент UFC заявил, что Конор завершит карьеру.

İdman.biz