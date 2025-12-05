Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международной арене - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу со спортсменами, которые в прошлом месяце добились высоких результатов на международной арене, сообщает İdman.Biz.

Мероприятие, прошедшее в Азербайджанской спортивной академии, началось с исполнения Государственного гимна. В своем выступлении министр высоко оценил достижения атлетов и их тренеров, отметив значимость их успехов для страны. Фарид Гаибов подчеркнул, что в ноябре Государственный гимн Азербайджана звучал в 16 странах, а спортсмены завоевали в общей сложности 52 золотые, 52 серебряные и 72 бронзовые медали.

Во время встречи был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи азербайджанских спортсменов в разных видах спорта на международных соревнованиях. Затем представители отдельных спортивных дисциплин рассказали о своих выступлениях и результатах.

В завершение министр пожелал атлетам новых достижений и успехов в предстоящих стартах.

İdman.Biz