5 Декабря 2025
RU

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международной арене - ФОТО

Другие
Новости
5 Декабря 2025 21:14
13
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международной арене - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу со спортсменами, которые в прошлом месяце добились высоких результатов на международной арене, сообщает İdman.Biz.

Мероприятие, прошедшее в Азербайджанской спортивной академии, началось с исполнения Государственного гимна. В своем выступлении министр высоко оценил достижения атлетов и их тренеров, отметив значимость их успехов для страны. Фарид Гаибов подчеркнул, что в ноябре Государственный гимн Азербайджана звучал в 16 странах, а спортсмены завоевали в общей сложности 52 золотые, 52 серебряные и 72 бронзовые медали.

Во время встречи был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи азербайджанских спортсменов в разных видах спорта на международных соревнованиях. Затем представители отдельных спортивных дисциплин рассказали о своих выступлениях и результатах.

В завершение министр пожелал атлетам новых достижений и успехов в предстоящих стартах.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Трагедия в спортзале Бразилии: штанга убила 55-летнего мужчину - ВИДЕО
14:48
Другие

Трагедия в спортзале Бразилии: штанга убила 55-летнего мужчину - ВИДЕО

Роналд Жозе потерял жизнь после того, как штанга весом 48 кг упала на его грудь
Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом
Скончался мастер боевых искусств и актер Кэри-Хироюки Тагава - ВИДЕО
11:08
Другие

Скончался мастер боевых искусств и актер Кэри-Хироюки Тагава - ВИДЕО

Актер скончался в возрасте 75 лет после инсульта
В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Forbes назвал 30 самых перспективных молодых спортсменов
3 Декабря 17:23
Другие

Forbes назвал 30 самых перспективных молодых спортсменов

В списке “30 до 30” - звезды спорта, включая Коко Гауфф и Мохаммеда Салаха
Азербайджан примет международные соревнования пожарных и спасателей
3 Декабря 14:12
Другие

Азербайджан примет международные соревнования пожарных и спасателей

Соревнования федерации пожарных и спасателей пройдут в следующем году

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста
Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом