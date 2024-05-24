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Промоутер Фьюри отреагировал на новость о скором лишении Усика пояса IBF

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24 Мая 2024 23:59
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Промоутер Фьюри отреагировал на новость о скором лишении Усика пояса IBF

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал новости о скором лишении пояса IBF украинского боксёра Александра Усика. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», ранее стало известно, что 1 июня Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа разыграют между собой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе, которым владеет Усик.

«Посмотрим, что произойдёт. Его ещё не лишили титула, так что посмотрим, как всё сложится. Было бы обидно», - приводит слова Уоррена BoxingScene.

Напомним, Усик и Фьюри проводили бой в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Поединок завершился в пользу Александра раздельным решением судей. После этого он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

İdman.biz

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