2 медали на "BRICS Sports Games Kazan 2024" - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала две медали на международных мультиспортивных играх «BRICS Sports Games Kazan 2024», проходящих в столице Татарстана Казани.
Как сообщает İdman.biz, первую медаль заовевал самбист Расул Айдамиров (98 кг). Он поднялся на 3-ю ступень пьедестала почета.
Наш гребец Бахман Насири также завоевал бронзовую медаль.
Отметим, что Азербайджан представляют 97 спортсменов в 11 видах спорта - гребля, каноэ, дзюдо, настольный теннис, фехтование, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, кореш, самбо и каратэ.
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