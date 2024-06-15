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ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Евро-2024
Новости
15 Июня 2024 00:55
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ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024.

Как сообщает İdman.biz, в первый день 17-го чемпионата Европы, который пройдет в Германии состоялся один матч.

Единственная игра дня началась после церемонии открытия. Германия, хозяйка чемпионата, сыграла против Шотландии и разгромила соперника со счетом 5:1.

Матч проходит в Мюнхене и начался в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что следующая игра группы состоится 15 июня. Матч между Венгрией и Швейцарией пройдет в Кельне.

ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
14 июня, Группа А
23:00. Германия - Шотландия - 5:1

Гол: Флориан Вирц (10), Джамал Мусиала (19), Кай Хаверц (45+1), Никлас Фюлькруг (68), Эмре Джан (90+3); Антонио Рюдигер (87. в свои ворота).

Красная карточка: Райан Портеус (Шотландия, 44)

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Мюнхен. Стадион «Альянц Арена»

İdman.biz

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