Дана Уайт прокомментировал снятие Макгрегора с поединка против Чендлера

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», президент UFC Дана Уайт прокомментировал снятие популярного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора с поединка против топового американского бойца Майкла Чендлера.

«Это просто бизнес, такое бывает. С этого момента я не собираюсь говорить об этом поединке, пока Конор Макгрегор не восстановится и не будет готов. Только после того, как он полностью поправит мы здоровье, мы оценим ситуацию и посмотрим, что мы можно будет сделать», - приводит слова Уайта портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок между Конором и Майклом должен был стать главным на турнире UFC 303, который планируется провести 29 июня в Лас-Вегасе. Вчера стало известно, что Конор был вынужден сняться в виду неназванных проблем со здоровьем.

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