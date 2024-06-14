ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось

Объявлена прибыль, которую ЕВРО-2024 может принести бюджету Германии.

Как сообщает İdman.biz, прогнозируется, что хозяин чемпионата Европы заработает 1 миллиард евро.

Ожидается, что это будет вызвано большим наплывом туристов. Германию, принимающую 24 сильнейшие команды Европы, посещают десятки тысяч болельщиков

О большом наплыве туристов свидетельствует и инцидент в одном из мюнхенских баров. Приход большого количества шотландских болельщиков привел к тому, что в баре закончилось пиво.

Отметим, что стартующий сегодня ЕВРО-2024 завершится 14 июля.

İdman.biz