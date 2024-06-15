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Взвешивание Дэвис-Мартин и Бенавидес-Гвоздик - ВИДЕО

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15 Июня 2024 10:09
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Взвешивание Дэвис-Мартин и Бенавидес-Гвоздик - ВИДЕО

Вчера в Лас-Вегасе прошло взвешивание участников большого вечера бокса компании Premier Boxing Champions, в котором на ринг вернется после длительного перерыва чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на allboxing.ru, 29-летний Дэвис показал на весах 60,51 кг, а его соперник и ровесник Фрэнк Мартин - 60,96 кг.

Временный чемпион WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес и бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик показали одинаковый вес 79 кг перед поединком за временный титул WBC в полутяжелом весе.

Вес чемпиона WBC в среднем весе Карлоса Адамеса перед первой защитой титула составил 72,21 кг. Его соперник Террелл Гауша показал на весах 72,57 кг.

Гэри Антуан Расселл показал 62,69 кг, а Альберто Пуэлло - 62,95 кг перед поединком за временный титул WBC в первом полусреднем весе.

İdman.biz

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