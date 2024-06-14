16 Июня 2024
RU

Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева во всех следующих поединках

Другие
Новости
14 Июня 2024 22:40
63
Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева во всех следующих поединках

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Хавьер Мендес заявил, что член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов будет секундантом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в последующих боях.

«Перед боем с Порье Хабиб сказал мне: «Я буду в углу у Ислама и ещё нескольких топовых ребят». Так что Хабиб собирается вернуться к роли секунданта. Он никогда не говорил, что в принципе не будет чьим-либо секундантом. Хабиб говорил, что хочет больше времени проводить с семьёй. Сейчас же он сказал мне: «Я очень счастлив вернуться в угол!» Хабиб будет секундантом Махачева во всех следующих поединках. Об этом он мне сам сообщил. Это осчастливило меня, поскольку рядом со мной будет такой прекрасный человек и тренер», - сказал Хавьер в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.

İdman.biz

Новости по теме

Джамал Хилл снялся с турнира UFC 303
01:33
Другие

Джамал Хилл снялся с турнира UFC 303

"Скоро вернусь!!!"
Дана Уайт прокомментировал снятие Макгрегора с поединка против Чендлера
00:08
Другие

Дана Уайт прокомментировал снятие Макгрегора с поединка против Чендлера

"С этого момента я не собираюсь говорить об этом поединке, пока Конор Макгрегор не восстановится и не будет готов"
Приоритеты европейского спорта или послесловие к Генассамблее ЕОК
15 Июня 12:50
Другие

Приоритеты европейского спорта или послесловие к Генассамблее ЕОК

Одним из главных событий первой половины июня стала Генеральная Ассамблея Европейского Олимпийского Комитата (EOK) в Бухаресте
Взвешивание Дэвис-Мартин и Бенавидес-Гвоздик - ВИДЕО
15 Июня 10:09
Другие

Взвешивание Дэвис-Мартин и Бенавидес-Гвоздик - ВИДЕО

Вчера в Лас-Вегасе прошло взвешивание участников большого вечера бокса компании Premier Boxing Champions
2 медали на "BRICS Sports Games Kazan 2024" - ФОТО
14 Июня 17:31
Другие

2 медали на "BRICS Sports Games Kazan 2024" - ФОТО

Наш гребец Бахман Насири завоевал бронзовую медаль
Тотальный провал UFC. Макгрегор и Чимаев сорвали свои бои
14 Июня 11:24
Другие

Тотальный провал UFC. Макгрегор и Чимаев сорвали свои бои

Главные турниры месяца развалились на глазах

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"
14 Июня 21:40
Каратэ

Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"

Как сообщает İdman.biz, на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг)
ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось
14 Июня 15:18
Евро-2024

ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось

О большом наплыве туристов свидетельствует и инцидент в одном из мюнхенских баров