Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева во всех следующих поединках

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Хавьер Мендес заявил, что член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов будет секундантом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в последующих боях.

«Перед боем с Порье Хабиб сказал мне: «Я буду в углу у Ислама и ещё нескольких топовых ребят». Так что Хабиб собирается вернуться к роли секунданта. Он никогда не говорил, что в принципе не будет чьим-либо секундантом. Хабиб говорил, что хочет больше времени проводить с семьёй. Сейчас же он сказал мне: «Я очень счастлив вернуться в угол!» Хабиб будет секундантом Махачева во всех следующих поединках. Об этом он мне сам сообщил. Это осчастливило меня, поскольку рядом со мной будет такой прекрасный человек и тренер», - сказал Хавьер в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.

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