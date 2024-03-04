Розенстрайк остановил Газиева, Нурмагомедов переехал Альмахана. Обзор карда UFC Vegas 87 - ВИДЕО - ФОТО

Газиев потерпел первое поражение в карьере, Умар Нурмагомедов ожидаемо прошел Альмахана



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В ночь со 2 на 3 марта состоялся турнир UFC Vegas 87. В главном событии вечера встретились Шамиль Газиев и Жаирзиньо Розенстрайк



Бои предварительного карда

1. Людовит Клайн в легком весе нокаутировал в первом раунде Эйджея Каннингхэма

2. Кристиан Данкан в среднем дивизионе во втором раунде нокаутировал Клаудио Рибейро

3. Лоик Раджабов в легком дивизионе в первом раунде нокаутировал Абдул-Карима Аль-Сельвади

4. Джавид Башарат в легчайшем весе уступил единогласным решением судей Айманну Захаби

5. В среднем дивизионе Эрик Андерс единогласным решением судей победил Джейми Пикетта

6. Винисиус Оливейра в легчайшем весе нокаутировал в третьем раунде Бернардо Сопая

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 87

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в наилегчайшем дивизионе с участием девятого и 12-го номеров рейтинга Мэтта Шнелла и Стива Эрцега. Австралийский боец ранее запомнился, как высококлассный борец.

В предыдущих двух поединках, где Эрцег выиграл единогласным решением, он доминировал над своими соперниками в партере. Но на этот раз австралиец неожиданно действовал в стойке против одного из самых опытных ударников дивизиона.

За счет преимущества в скорости Стив регулярно доставлял до головы соперника серии джебов. В стартовом отрезке Шнелл пропустил более двух десятков попаданий. Сам Мэтт ответил оппоненту лишь одной удачной атакой.

После перерыва Эрцег взвинтил темп. Уже в самом начале раунда он пробил точную двойку в голову Шнелла и тот упал на канвас. Стиву даже не потребовалось добивания — прямой нокаут от Эрцега и третья победа кряду в UFC.

Далее в октагон вышли 13-й номер рейтинга легчайшего дивизиона Умар Нурмагомедов и дебютант промоушена Бекзат Альмахан. Уже в самом начале встречи казахстанцу едва не удалось сотворить сенсацию.

Бекзат на сближении достал Умара размашистым боковым с правой руки и россиянин упал на канвас. Впрочем, попадание от казахстанца оказалось не столь сильным, потому как прошло по касательной.

Всю оставшуюся часть раунда Нурмагомедов контролировал соперника на земле. После перерыва Альмахану не удалось перехватить инициативу. Парни немного поработали в стойке и Умар снова стянул противника вниз.

Вплоть до окончания поединка Нурмагомедов медленно и монотонно разбивал Альмахана на земле. Казахстанец продемонстрировал невероятный характер и не позволил Умару финишировать себя.

У судей не осталось никаких вопросов о том, кто выиграл данный бой. Все 3 рефери с одинаковым счетом 30:27 отдали поединок Умару Нурмагомедову. Россиянин сохранил место в топ-15 и остался непобежденным.

Алекс Перезgloballookpress.com

Очередной бой основного карда проходил в наилегчайшем весе с участием седьмого и восьмого номеров рейтинга Алекса Переза и Мухаммада Мокаева. Американец подходил к этому противостоянию на серии из двух поражений кряду сабмишнами.

В первом раунде у Мокаева было преимущество над оппонентом абсолютно на всех этажах. Он постоянно давил в клинче у сетки, предпринимал попытки тейкдаунов, а также перебивал американца в стойке.

После перерыва Перезу удалось перехватить инициативу. Алекс начал держать Мухаммада на дистанции джебом и, что самое неожиданное, осознанно шел в партер. Пару раз за раунд Перез даже вышел на гильотину, однако захваты с его стороны были не слишком плотными.

Заключительный отрезок получился самым конкурентным. Мокаев выбрасывал больше джебов и чуть чаще попадал в стойке. Перез продолжал давить в клинче у сетки и предпринимать попытки гильотины.

Досрочного финиша в этой встрече не получилось. Да и по такому поединку победу можно было отдать кому угодно - оба бойца показали очень хорошее выступление. Тем не менее, судьи отдали предпочтение Мокаеву.

Британец выиграл поединок со счетом 29:28 и продлил свою серию в UFC до шести побед кряду.

Петрино и Розенстрайк тактично разобрали соперников

Тайсон Педроgloballookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона встретились Витор Петрино и Тайсон Педро. Оба бойца подошли к очному противостоянию после победной серии нокаутами.

На старте поединка Витор и Тайсон опасались ударной мощи друг друга и поэтому не рисковали идти на сближение. Первые 5 минут получились не очень богатыми на события.

Бойцы выбросили слишком мало ударов, но работа первым номером и чуть большее количество точных попаданий позволили Петрино забрать отрезок. После перерыва инициатива плавно перешла к бразильцу.

Витор неплохо работал джебом и периодически подключал хуки к своим комбинациям. Педро, в свою очередь, контратаковал размашистыми амплитудными оверхэдами. Но потрясти друг друга ударами бойцам вновь не удалось.

В заключительном отрезке Петрино решил подключить борьбу. После пассивных разменов в стойке бразилец нашел момент для тейкдауна и перевел Педро вниз. На нижнем этаже Витор показал хороший контроль, но не более.

Лишь на последних секундах поединка он предпринял попытку гильотины, однако времени финишировать оппонента ему уже не хватило. Итог встречи оказался закономерным — победа Витора Петрино единогласным решением.

В главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона встретились 12-й номер рейтинга Жаирзиньо Розенстрайк и непобежденный Шамиль Газиев. Со старта поединка дагестанец оказывал серьезное давление на соперника.

Шамиль грамотно работал по этажам, а в середине отрезка подключил свою фирменную борьбу. Жаирзиньо довольно удачно оборонялся от натиска оппонента в партере и сумел дожить до перерыва.

Во втором раунде ситуация не изменилась. Шамиль все также действовал первым номером, заставляя оппонента отходить назад. Тем временем, Розенстрайк начал пристреливаться джебами, однако этот отрезок остался за дагестанцем.

Но уже в следующем раунде ход противостояния резко изменился. Газиев функционально просел и начал слишком много пропускать. Жаирзиньо стал больше давить, а его попадания нанесли Шамилю несколько гематом на лице.

В четвертом раунде Розенстрайк настолько осмелел, что начал уже играть на публику: финты, уклоны, сдвоенные джебы и прочие подобные приемы. Шамиль практически стоял на одном месте и не двигался - раунд за суринамцем.

В перерыве медицинская бригада решила осмотреть Газиева и оказалось, что у дагестанца полностью закрылся глаз. Шамиль не смог продолжить поединок и в итоге потерпел поражение техническим нокаутом, которое стало для него первым в карьере.

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