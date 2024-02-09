Фарид Гаибов: "На наших освобожденных территориях пройдут мероприятия"

"В течение года планируется провести мероприятия на наших территориях, освобожденных от оккупации".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он сообщил, что в этом направлении ведутся переговоры с федерациями:

"У Министерства молодежи и спорта есть календарный план. В этот план включены местные и международные соревнования, проводимые в стране. В течение года в этот календарный план будет добавлено множество событий. На наших освобожденных территориях прошел ряд международных и местных мероприятий».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz