В Баку обсудили расширение спортивных связей с Турецкой Республикой Северного Кипра

В административном здании Национального Олимпийского комитета состоялась официальная встреча с делегацией НОК Турецкой Республики Северного Кипра.

Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии присутствовали вице-президент Национального Олимпийского комитета (НOK) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, президент НОК Северного Кипра Орчун Камалы, третий секретарь Представительства Северного Кипра в Баку Горкем Рейс, руководитель управления внешних связей Анар Багиров и пресс-секретарь Мурад Ферзалиев.

В ходе встречи стороны обсудили расширение спортивных связей, организацию учебно-тренировочных сборов и сотрудничество на международных турнирах. Чингиз Гусейнзаде приветствовал гостей и рассказал о выступлении азербайджанских спортсменов на Играх исламской солидарности. Он отметил, что после Баку-2017 наиболее успешные результаты были достигнуты на Исламиаде в Конье, а также подчеркнул высокий уровень тренировочных баз в Северном Кипре.

Орчун Камалы выразил благодарность за теплый прием и рассказал о деятельности возглавляемой им структуры. Он подчеркнул стремление страны участвовать в международных соревнованиях исламских государств и рассчитывает на поддержку НOK Азербайджана.

Чингиз Гусейнзаде подтвердил готовность содействовать развитию сотрудничества, отметив, что как второй вице-президент Ассоциации спортивной исламской солидарности он будет поддерживать совместные инициативы на международной арене.

