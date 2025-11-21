24 Ноября 2025
Фарид Гаибов провел встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО

21 Ноября 2025 22:00
Фарид Гаибов провел встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу с представителями спортивных федераций.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло 21 ноября в городе Габала, объявленном "Спортивной столицей 2025 года". Перед началом встречи участники почтили память Национального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику.

На заседании, состоявшемся в Центре культуры Габалы, министр поприветствовал участников и проинформировал их о проделанной работе и предстоящих задачах спортивной отрасли.

В ходе встречи были обсуждены результаты III Игр СНГ, прошедших в Азербайджане, а также рассмотрен вопрос утверждения нормативов по дзюдо в спортивных школах. Кроме того, была представлена презентация по Централизованной реестровой системе, а также обсуждены вопросы проведения местных и международных соревнований в регионах, включая Нахчыванскую Автономную Республику.

На встрече была представлена календарная сетка национальных соревнований на 2026 год на платформе Tedbirvar (tedbirvar.az). Также обсуждалась подготовка к XXXIV летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

После обсуждения проекта "Баку 2026 - Мировая спортивная столица" были представлены отчеты спортивных федераций по работе в социальных сетях. Встреча продолжилась обсуждением других организационных вопросов.

