Сборная Азербайджана завершила Исламиаду с 59 медалями

В Эр-Рияде завершились VI Игры исламской солидарности.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с общим итогом в 59 медалей. В активе азербайджанских спортсменов девять золотых, 19 серебряных и 31 бронзовая награда.

По общему числу медалей Азербайджан занял 10-е место. Лидером медального зачета стала Турция, завоевавшая 155 медалей. На втором месте расположился Узбекистан (96), а замкнул тройку лидеров Иран (81).

Всего в Играх приняли участие спортсмены из 57 стран, и представители 43 государств смогли подняться на пьедестал.

İdman.Biz