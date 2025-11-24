24 Ноября 2025
Зажжение олимпийского огня для Игр-2026 пройдет в музее Древней Олимпии

24 Ноября 2025 05:15
Зажжение олимпийского огня для Игр-2026 пройдет в музее Древней Олимпии

Официальная церемония зажжения олимпийского огня для зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии пройдет 26 ноября в Археологическом музее в Древней Олимпии из-за ожидающейся непогоды. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

По его словам, "в связи с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми 25 и 26 ноября, церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится во внутреннем помещении Археологического музея Олимпии". "Это изменение было сочтено необходимым для обеспечения безопасности всех участников и престижа церемонии", - подчеркнули в НОК.

По предварительной информации, на церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать президент Греции Константинос Тасулас, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго, президент НОК Греции Исидорос Кувелос, мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос.

В олимпийском комитете подчеркнули, что в связи с ограниченной вместимостью музея это мероприятие будет закрыто для широкой публики. "Греческий олимпийский комитет прилагает все усилия для того, чтобы святость, традиции и дух церемонии были в полной мере соблюдены, несмотря на необходимые корректировки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НОК.

