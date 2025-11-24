Жители села в Масаллы требуют вернуть сельский стадион - ВИДЕО

Жители села Гярибляр Масаллинского района заявляют о незаконной продаже сельского стадионa и требуют от государственных органов решить проблему.

Как сообщает İdman.biz, по словам жителей, участок стадиона площадью 0,60 гектара, предназначенный для общего пользования, в 2017 году был незаконно продан нескольким лицам бывшим главой местного муниципалитета.

Селяне отмечают, что стадион изначально с 1940 года предназначался для общего пользования жителей Гярибляра. В 2007 году он официально был зарегистрирован как спортивная площадка села по распоряжению бывшего главы исполнительной власти и с одобрения 13 государственных органов.

По их словам, несмотря на все документы, территория стадиона была незаконно продана и на ней началось строительство жилых домов. Жители добавляют, что суд вынес решение, подтверждающее принадлежность стадиона селу, однако исполнительные органы его не исполняют.

Заявитель отметил, что с 2017 года неоднократно направлял обращения в различные государственные органы по этому вопросу.

Жители села Гярибляр обратились к Президенту Ильхаму Алиеву через социальные сети с просьбой снести незаконные постройки, вернуть стадион в прежнее состояние и обеспечить исполнение судебных решений.

İdman.Biz