24 Ноября 2025
RU

Жители села в Масаллы требуют вернуть сельский стадион - ВИДЕО

Другие
Новости
24 Ноября 2025 10:39
39
Жители села в Масаллы требуют вернуть сельский стадион - ВИДЕО

Жители села Гярибляр Масаллинского района заявляют о незаконной продаже сельского стадионa и требуют от государственных органов решить проблему.

Как сообщает İdman.biz, по словам жителей, участок стадиона площадью 0,60 гектара, предназначенный для общего пользования, в 2017 году был незаконно продан нескольким лицам бывшим главой местного муниципалитета.

Селяне отмечают, что стадион изначально с 1940 года предназначался для общего пользования жителей Гярибляра. В 2007 году он официально был зарегистрирован как спортивная площадка села по распоряжению бывшего главы исполнительной власти и с одобрения 13 государственных органов.

По их словам, несмотря на все документы, территория стадиона была незаконно продана и на ней началось строительство жилых домов. Жители добавляют, что суд вынес решение, подтверждающее принадлежность стадиона селу, однако исполнительные органы его не исполняют.

Заявитель отметил, что с 2017 года неоднократно направлял обращения в различные государственные органы по этому вопросу.

Жители села Гярибляр обратились к Президенту Ильхаму Алиеву через социальные сети с просьбой снести незаконные постройки, вернуть стадион в прежнее состояние и обеспечить исполнение судебных решений.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Баку обсудили расширение спортивных связей с Турецкой Республикой Северного Кипра
19:48
Другие

В Баку обсудили расширение спортивных связей с Турецкой Республикой Северного Кипра

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества, тренировочных сборов и участия в международных соревнованиях

Зажжение олимпийского огня для Игр-2026 пройдет в музее Древней Олимпии
05:15
Другие

Зажжение олимпийского огня для Игр-2026 пройдет в музее Древней Олимпии

Виной всему непогода
Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на Исламиаде, вернулись на родину
23 Ноября 06:29
Другие

Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на Исламиаде, вернулись на родину

Азербайджан был представлен на соревнованиях 174 спортсменами в 20 видах спорта
В Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарности - ФОТО
21 Ноября 23:50
Другие

В Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарности - ФОТО

Национальный флаг Азербайджана несли Хасрат Джафаров и Сабина Керимова

Фарид Гаибов провел встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО
21 Ноября 22:00
Другие

Фарид Гаибов провел встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО

Министр обсудил текущие задачи, подготовку к крупным турнирам и планы на 2026 год

Сборная Азербайджана завершила Исламиаду с 59 медалями
21 Ноября 21:52
Другие

Сборная Азербайджана завершила Исламиаду с 59 медалями

В активе азербайджанских спортсменов девять золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую награду

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место