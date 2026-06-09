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"Реал" готовит трансфер защитника "Боруссии" за 60 млн евро

Национальная сборная
Новости
9 Июня 2026 21:15
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"Реал" готовит трансфер защитника "Боруссии" за 60 млн евро

Мадридский "Реал" проявляет серьезный интерес к центральному защитнику дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербеку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, 26-летний футболист входит в число кандидатов на усиление обороны "королевского клуба".

По информации источника, мадридцы готовят предложение по трансферу немецкого защитника. Сумма сделки может составить от 50 до 60 миллионов евро без учета бонусов.

Отмечается, что кандидатура Шлоттербека также нравится Жозе Моуринью, которого СМИ связывают с возможным назначением на пост главного тренера "Реала".

В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Боруссией" действует до лета 2031 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.

İdman.Biz
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