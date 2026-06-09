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Сегодня молодежка Азербайджана проверит силы в игре с Кыргызстаном

Национальная сборная
Новости
9 Июня 2026 11:10
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Сегодня молодежка Азербайджана проверит силы в игре с Кыргызстаном

Сегодня молодежная сборная Азербайджана по футболу (U21) проведет второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Рашада Эйюбова встретится со сверстниками из Кыргызстана.

Матч состоится на стадионе "Сав" в турецкой Испарте. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по бакинскому времени.

Сборная Азербайджана подходит к встрече в хорошем настроении после успешного начала сборов. В первом контрольном матче, состоявшемся 6 июня, команда одержала уверенную победу над Бахрейном со счетом 3:0.

Товарищеские встречи в Турции являются частью подготовки молодежной сборной к предстоящим официальным турнирам и позволяют тренерскому штабу оценить готовность кандидатов в состав.

İdman.Biz
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