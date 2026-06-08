Агасалим Мирджавадов: "В Азербайджане существует дефицит футболистов"

Член Тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов высказался о поражении сборной Азербайджана в товарищеском матче против Мальты.

Опытный специалист считает, что нынешние результаты национальной команды связаны в том числе с ограниченным выбором футболистов.

"Товарищеские матчи служат подготовкой к Лиге наций. Если говорить футбольным языком, для психологической готовности команды важно побеждать. В нынешнем составе многие футболисты получают мало игрового времени в чемпионате. Главный тренер рассматривает все возможные варианты. Само поражение не является проблемой. Сейчас команда еще не находится в оптимальном состоянии, и результаты это показывают", - цитирует Мирджавадова sport24.az.

По его словам, после завершения сезона игрокам непросто поддерживать высокий уровень готовности в национальной команде.

"Травма Хаяла Алиева является тому примером. Айхан Аббасов вызвал в сборную лучших футболистов страны. Сейчас важно спокойно проанализировать ситуацию. Матчи с Мальтой и Сан-Марино имеют большое значение. Главный тренер должен определить, кто действительно готов выступать за национальную команду", - отметил специалист.

Мирджавадов подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо поддержать местного наставника.

"До этого сборную Азербайджана возглавляли многие иностранные специалисты, добившиеся успехов за рубежом. На нынешнем этапе нужно поддержать местного тренера. В матче с Мальтой у нас было достаточно голевых моментов, однако команда допустила грубые ошибки в обороне", - сказал он.

Отдельно эксперт прокомментировал конфликт между Антоном Кривоцюком и Абдуллой Хайбуллаевым после матча.

"В прошлом сезоне Абдулла больше играл за "Сабах", а сейчас получает мало практики. Когда футболист редко выходит на поле, он эмоциональнее реагирует на собственные ошибки. Антон же с 16 лет выступает за различные сборные Азербайджана", - отметил Мирджавадов.

В завершение он указал на одну из главных проблем отечественного футбола.

"В Азербайджане существует дефицит футболистов, и это создает серьезные проблемы. Поэтому победа в матче с Сан-Марино очень важна", - подчеркнул специалист.

Напомним, что в товарищеской встрече сборная Азербайджана уступила Мальте со счетом 0:2.