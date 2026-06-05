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Эльшад Гулиев раскрыл секрет победы на Евро по мини-футболу - КОММЕНТАРИИ İDMAN.BİZ

Национальная сборная
Новости
5 Июня 2026 19:48
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Эльшад Гулиев раскрыл секрет победы на Евро по мини-футболу - КОММЕНТАРИИ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев рассказал, какую роль сыграла психологическая подготовка команды перед финальным матчем чемпионата Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, наставник чемпионов Европы ответил на вопрос нашего корреспондента после возвращения команды на родину.

По словам Гулиева, перед решающей игрой тренерский штаб уделил особое внимание психологическому состоянию футболистов.

"В течение дня у нас дважды состоялись психологические беседы, в общей сложности примерно по два часа. Настроить команду на финал было непросто, потому что мы очень устали. Но я хочу поблагодарить ребят за то, что смогли собраться и провели великолепный финальный матч", - заявил главный тренер.

Напомним, что вчера в Братиславе (Словакия) сборная Азербайджана по мини-футболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы, одержав в финале подеду над командой Украины со счетом 2:0. Первый титул чемпиона Европы подопечные Эльшада Гулиева завоевали в 2022 году. В прошлом году сборная Азербайджана впервые в истории стала обладателем “золота” чемпионата мира, проходившего в Баку.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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