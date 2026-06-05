Чемпионов Европы по мини-футболу торжественно встретили в Баку - ФОТО + ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу, ставшая победителем чемпионата Европы в Словакии, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.Biz, в Международном аэропорту Гейдара Алиева команду торжественно встретили болельщики, представители СМИ и спортивной общественности. Чемпионов Европы приветствовали с большим воодушевлением и аплодисментами.

Напомним, что вчера в Братиславе (Словакия) сборная Азербайджана по мини-футболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы, одержав в финале подеду над командой Украины со счетом 2:0. Первый титул чемпиона Европы подопечные Эльшада Гулиева завоевали в 2022 году. В прошлом году сборная Азербайджана впервые в истории стала обладателем “золота” чемпионата мира, проходившего в Баку.