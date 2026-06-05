Президент Азербайджана выделил Федерации мини-футбола 1 миллион манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовой помощи Федерации мини-футбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с победой национальной сборной на чемпионате Европы по мини-футболу федерации будет выделен 1 миллион манатов из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год.

Согласно распоряжению, Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном объеме, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из документа.

Напомним, что сборная Азербайджана по мини-футболу стала двукратным чемпионом Европы, обыграв в финале турнира в Братиславе сборную Украины со счетом 2:0.