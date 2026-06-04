Айхан Аббасов: "Наша цель в матчах с Мальтой и Сан-Марино – хорошая игра и положительный результат"

"Радует, что на заключительном учебно-тренировочном сборе перед стартом Лиги наций футболисты демонстрируют высокую мотивацию и желание. Такой настрой команды после завершения тяжелого сезона вселяет надежду на будущие матчи".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов накануне товарищеских встреч против команд Мальты и Сан-Марино.

По словам наставника, в предстоящих поединках перед командой стоит задача показать как качественный футбол, так и добыть результат:

"Нас очень радует, что после изнурительного сезона в чемпионате игроки полны желания и мотивации. Впереди у нас два товарищеских матча — с Мальтой и Сан-Марино. В этих играх мы хотим увидеть в деле всех футболистов. Нам хочется и хорошей игры, и хорошего результата".

Главный тренер отметил, что тренировки в Баку и Австрии оставили у команды положительные впечатления: "Стремление наших игроков придает нам дополнительную уверенность. В то же время эти встречи важны с точки зрения предоставления шанса всем футболистам и проведения определенных тактических изменений".

Говоря о выборе спарринг-партнеров, Айхан Аббасов сообщил, что изначально планировалось провести оба матча в Австрии или близлежащих регионах. Однако из-за того, что некоторые команды отклонили предложения, было принято решение сыграть с Мальтой и Сан-Марино.

Он подчеркнул, что при выборе учитывались и будущие соперники по Лиге наций — Литва и Лихтенштейн:

"Мальта — одна из команд, которая в последние годы заметно прогрессирует. Они доказали это и в недавнем товарищеском матче со Словакией. В этих играх мы будем готовиться с учетом специфики наших будущих соперников, а также проверим собственные силы".

Хотя главный тренер назвал Мальту "неудобным соперником" для сборной Азербайджана, он подчеркнул, что в завтрашнем матче команда сделает все ради победы.

Отвечая на вопрос о значимости исхода товарищеских встреч, специалист отметил, что такие игры открывают широкие возможности для ротации и экспериментов, однако победа всегда остается в приоритете: "Футбол устроен так, что где бы ты ни играл, всегда хочешь побеждать. Мы тоже стремимся развиваться как в плане игры, так и в плане результатов".

В завершение Аббасов затронул ситуацию вокруг защитника Эльвина Джафаргулиева, отметив, что провел с ним беседу:

"Мы видим его желание работать. Возможно, он соскучился по большой игре. Думаю, эти матчи станут для Эльвина хорошим толчком. Верю, что до сентября он найдет себе новый клуб и не пострадает от нехватки игровой практики. Мы не можем вмешиваться в дела между клубом и футболистом, но я верю, что "Карабах" подумает о будущем Эльвина и позволит ему перейти в новую команду. Он — очень важный игрок для Азербайджана".