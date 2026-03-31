Бадави Гусейнов обошел Камрана Агаева по играм за сборную

Защитник "Карабаха" Бадави Гусейнов вошел в историю сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), приняв участие в матчах против Сент-Люсии и Сьерра-Леоне, опытный защитник стал третьим игроком в истории национальной команды по количеству проведенных матчей. 34-летний футболист достиг этого рубежа в рамках турнира FIFA Series 2026.

До начала турнира на счету Гусейнова было 78 игр за сборную. Две встречи в рамках FIFA Series довели его актив до 80 матчей, что позволило ему обойти бывшего вратаря национальной команды Камрана Агаева (79 игр).

Отметим, что столько же матчей (80) в составе сборной провел Аслан Керимов. Второе место в списке рекордсменов занимает Максим Медведев (81 игра). Лидером по количеству выступлений за Азербайджан остается Рашад Садыхов — 111 матчей.