Кого стоит опасаться Азербайджану в матче со Сьерра-Леоне? - ОБЗОР İdman.Biz

28 Марта 2026 18:19
В понедельник, 30 марта, сборная Азербайджана по футболу проведет второй матч в рамках FIFA Series.

Как передает İdman.Biz, национальная команда в Сумгайыте сыграет со сборной Сьерра-Леоне. Встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени.

В отличие от матча со Сент-Люсией, завершившегося разгромной победой хозяев поля со счетом 6:1, встреча со Сьерра-Леоне не обещает подопечным Айхана Аббасова легкой прогулки. Африканская сборная привезла в Баку группу легионеров из европейских клубов, и именно они могут создать наибольшие проблемы азербайджанской команде.

Самым статусным игроком в составе соперника является центральный защитник Джума Ба, выступающий за "Ниццу" из французской Лиги 1 на правах аренды из "Манчестер Сити". Он опасен прежде всего при стандартах и в верховой борьбе, где способен использовать свое физическое преимущество.

В линии атаки выделяются сразу два футболиста. Суллай Кайкай играет за "Кембридж Юнайтед" из Лиги 2 Английской футбольной лиги (четвертый дивизион Англии) и является одним из ключевых игроков своей команды в нынешнем сезоне. Дэниел Кану, представляющий "Уолсолл" из той же Лиги 2 на правах аренды из "Чарльтона", демонстрирует высокую результативность и считается главной ударной силой сборной Сьерра-Леоне.

В центре поля важную роль может сыграть Камил Конте из "Линкольн Сити", выступающего в Лиге 1 Английской футбольной лиги (третий дивизион Англии). Он отвечает за переход из обороны в атаку и способен задавать темп игре своей команды.

Отдельного внимания заслуживает и Яя Каллон, представляющий "Казертану" из итальянской Серии C. Несмотря на текущий уровень клуба, он имеет опыт выступлений в более сильных лигах, включая "Дженоа" и "Верону", что делает его опасным за счет индивидуального мастерства.

Таким образом, сборная Сьерра-Леоне не обладает громкими именами мирового уровня, однако имеет сбалансированный состав с рядом игроков европейских клубов. Для Азербайджана ключевой задачей станет нейтрализация Кану и Кайкая в атаке, контроль центра поля против Конте и максимальная концентрация при стандартах, где угрозу представляет Джума Ба.

Новости по теме

Сборная Азербайджана U19 уступила Северной Ирландии - ОБНОВЛЕНО
19:03
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U19 уступила Северной Ирландии - ОБНОВЛЕНО

В первой игре подопечные Ильхама Ядуллаева проиграли хозяевам турнира — сборной Литвы

Агиль Набиев: "В игре с Мальтой наша цель - обязательно победить"
16:19
Национальная сборная

Агиль Набиев: "В игре с Мальтой наша цель - обязательно победить"

Тренер сборной U17 оценил ничьи с Болгарией и Литвой и указал на проблемы в атаке
Раиль Меликов: "Я ожидал победу, но не с таким крупным счетом" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
14:33
Национальная сборная

Раиль Меликов: "Я ожидал победу, но не с таким крупным счетом" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Экс-защитник сборной об игре Азербайджан - Сент-Люсия
Эльвин Джафаргулиев: "Хотим победить и в следующем матче" - ВИДЕО
00:48
Национальная сборная

Эльвин Джафаргулиев: "Хотим победить и в следующем матче" - ВИДЕО

Игрок сборной Азербайджана прокомментировал разгромную победу

Раздевалку сборной Азербайджана затопило перед матчем в Сумгайыте
27 Марта 22:54
Национальная сборная

Раздевалку сборной Азербайджана затопило перед матчем в Сумгайыте - ВИДЕО

Сильный дождь создал проблемы на стадионе имени Мехти Гусейнзаде

Эмин Махмудов обновил рекорд в сборной Азербайджана
27 Марта 22:46
Национальная сборная

Эмин Махмудов обновил рекорд в сборной Азербайджана

Капитан отличился в матче FIFA Series и укрепил лидерство среди бомбардиров

Самое читаемое

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге