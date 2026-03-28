Кого стоит опасаться Азербайджану в матче со Сьерра-Леоне? - ОБЗОР İdman.Biz

В понедельник, 30 марта, сборная Азербайджана по футболу проведет второй матч в рамках FIFA Series.

Как передает İdman.Biz, национальная команда в Сумгайыте сыграет со сборной Сьерра-Леоне. Встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени.

В отличие от матча со Сент-Люсией, завершившегося разгромной победой хозяев поля со счетом 6:1, встреча со Сьерра-Леоне не обещает подопечным Айхана Аббасова легкой прогулки. Африканская сборная привезла в Баку группу легионеров из европейских клубов, и именно они могут создать наибольшие проблемы азербайджанской команде.

Самым статусным игроком в составе соперника является центральный защитник Джума Ба, выступающий за "Ниццу" из французской Лиги 1 на правах аренды из "Манчестер Сити". Он опасен прежде всего при стандартах и в верховой борьбе, где способен использовать свое физическое преимущество.

В линии атаки выделяются сразу два футболиста. Суллай Кайкай играет за "Кембридж Юнайтед" из Лиги 2 Английской футбольной лиги (четвертый дивизион Англии) и является одним из ключевых игроков своей команды в нынешнем сезоне. Дэниел Кану, представляющий "Уолсолл" из той же Лиги 2 на правах аренды из "Чарльтона", демонстрирует высокую результативность и считается главной ударной силой сборной Сьерра-Леоне.

В центре поля важную роль может сыграть Камил Конте из "Линкольн Сити", выступающего в Лиге 1 Английской футбольной лиги (третий дивизион Англии). Он отвечает за переход из обороны в атаку и способен задавать темп игре своей команды.

Отдельного внимания заслуживает и Яя Каллон, представляющий "Казертану" из итальянской Серии C. Несмотря на текущий уровень клуба, он имеет опыт выступлений в более сильных лигах, включая "Дженоа" и "Верону", что делает его опасным за счет индивидуального мастерства.

Таким образом, сборная Сьерра-Леоне не обладает громкими именами мирового уровня, однако имеет сбалансированный состав с рядом игроков европейских клубов. Для Азербайджана ключевой задачей станет нейтрализация Кану и Кайкая в атаке, контроль центра поля против Конте и максимальная концентрация при стандартах, где угрозу представляет Джума Ба.