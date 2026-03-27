Раздевалку сборной Азербайджана затопило перед матчем в Сумгайыте - ВИДЕО

Раздевалка сборной Азербайджана по футболу оказалась затоплена перед матчем против Сент-Люсии в Сумгайыте.

Как сообщает İdman.Biz, в социальных сетях появились кадры, на которых видно последствия сильного дождя.

С утра в городе шли интенсивные осадки, из-за чего вода затопила помещение, предназначенное для игроков. Футболистам пришлось буквально проходить через лужи, чтобы добраться до своей экипировки.

Несмотря на сложные условия, матч завершился уверенной победой сборной Азербайджана со счетом 6:1.