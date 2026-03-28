Эльвин Джафаргулиев: "Хотим победить и в следующем матче"

28 Марта 2026 00:48
Эльвин Джафаргулиев: "Хотим победить и в следующем матче"

Эльвин Джафаргулиев прокомментировал разгромную победу сборной Азербайджана по футболу над Сент-Люсией (6:1) в матче международного турнира FIFA Series 2026.

Как сообщает İdman.Biz, футболист отметил важность этого успеха для команды.

"Эта победа была для нас очень важна, потому что придает уверенность. Мы долго не могли побеждать, поэтому этот результат имеет большое значение".

Игрок также подчеркнул настрой команды на следующий матч.

"Мы хотим выиграть и следующую игру. Сделаем все возможное, чтобы хорошо сыграть против Сьерра-Леоне. Это футбол, может произойти все что угодно - можем снова крупно выиграть или проиграть. Но выйдем на поле с целью победить, потому что она для нас очень важна", - заявил Джафаргулиев.

İdman.Biz
