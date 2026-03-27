Тренер Сент-Люсии: "Не ожидали крупного поражения от Азербайджана"

27 Марта 2026 21:34
Главный тренер сборной Сент-Люсии Стерн Джон прокомментировал поражение от Азербайджана (1:6) в матче международного турнира FIFA Series 2026.

Как сообщает İdman.Biz, специалист признался, что не ожидал столь крупного поражения.

"Я не ожидал такого результата. Мы знали, что соперник окажет давление. Мы допустили простые ошибки, а за это всегда наказывают", - заявил Джон.

Тренер также отметил важность участия команды в турнире.

"Мы проделали долгий путь, чтобы приехать сюда. Для игроков это хороший опыт - сыграть против европейской команды. Но, конечно, результат нас разочаровал", - подчеркнул он.

İdman.Biz
