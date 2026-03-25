Саша Юнисоглу: "Честно говоря, впервые слышу о Сент-Люсии"

Бывший защитник сборной Азербайджана по футболу Саша Юнисоглу считает, что национальная команда должна уверенно обыгрывать Сент-Люсию и использовать матч для набора уверенности.

"Честно говоря, впервые слышу об этой сборной. Не знаю, какое место она занимает в рейтинге ФИФА и с кем играла раньше. Не думаю, что это сильный соперник, поэтому считаю, что наша команда должна побеждать с крупным счетом", - отметил Юнисоглу в комментарии sportal.az.

Говоря о значении таких матчей, он подчеркнул, что они могут быть полезны для команды.

"У подобных игр есть и плюс - тренер может проверить новых футболистов, а победа придаст уверенности. Сейчас сборной не хватает ощущения побед", - сказал он.

Оценивая состав команды, Юнисоглу отметил отсутствие неожиданностей.

"В составе сборной нет сюрпризов, вызваны ожидаемые игроки. Сейчас у нас не так много футболистов, стабильно играющих в своих клубах, поэтому выбор ограничен. Думаю, приглашены сильнейшие на данный момент", - заявил он.

Он также прокомментировал шансы команды в Лиге наций.

"Группа интересная и нам по силам. Сборная должна выходить из нее, потому что соперники сопоставимого уровня. Уверен, что мы можем обыграть и Лихтенштейн, и Литву", - добавил Юнисоглу.