25 Марта 2026
RU

Саша Юнисоглу: "Честно говоря, впервые слышу о Сент-Люсии"

Национальная сборная
Новости
25 Марта 2026 18:29
13
Бывший защитник сборной Азербайджана по футболу Саша Юнисоглу считает, что национальная команда должна уверенно обыгрывать Сент-Люсию и использовать матч для набора уверенности.

"Честно говоря, впервые слышу об этой сборной. Не знаю, какое место она занимает в рейтинге ФИФА и с кем играла раньше. Не думаю, что это сильный соперник, поэтому считаю, что наша команда должна побеждать с крупным счетом", - отметил Юнисоглу в комментарии sportal.az.

Говоря о значении таких матчей, он подчеркнул, что они могут быть полезны для команды.

"У подобных игр есть и плюс - тренер может проверить новых футболистов, а победа придаст уверенности. Сейчас сборной не хватает ощущения побед", - сказал он.

Оценивая состав команды, Юнисоглу отметил отсутствие неожиданностей.

"В составе сборной нет сюрпризов, вызваны ожидаемые игроки. Сейчас у нас не так много футболистов, стабильно играющих в своих клубах, поэтому выбор ограничен. Думаю, приглашены сильнейшие на данный момент", - заявил он.

Он также прокомментировал шансы команды в Лиге наций.

"Группа интересная и нам по силам. Сборная должна выходить из нее, потому что соперники сопоставимого уровня. Уверен, что мы можем обыграть и Лихтенштейн, и Литву", - добавил Юнисоглу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана готовится к FIFA Series 2026 - ФОТО
17:20
Национальная сборная

Сборная Азербайджана готовится к FIFA Series 2026 - ФОТО

Команда проведет матчи против Сент-Люсии и Сьерра-Леоне

Сборная Азербайджана U17 сыграла с командой Болгарии - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 19:00
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U17 сыграла с командой Болгарии - ОБНОВЛЕНО

Игра прошла в Пловдиве

Шахин Диниев: "Эмрели и Ахундзаде не понадобятся сборной"
23 Марта 17:52
Национальная сборная

Шахин Диниев: "Эмрели и Ахундзаде не понадобятся сборной"

Экс-тренер оценил шансы Азербайджана на турнире FIFA Series-2026

Что в программе сборных Азербайджана и Сент-Люсии перед очным матчем?
23 Марта 16:55
Национальная сборная

Что в программе сборных Азербайджана и Сент-Люсии перед очным матчем?

Стала известна программа пресс-мероприятий в рамках FIFA Series-2026
Зейд Насирулла пропустит сборы "милли" из-за травмы
23 Марта 14:54
Национальная сборная

Зейд Насирулла пропустит сборы "милли" из-за травмы

Защитник "Берлинер" получил повреждение в матче Юношеской лиги и выбыл на 2-3 недели
Сборная Азербайджана начала подготовку к турниру FIFA Series – 2026
23 Марта 09:35
Национальная сборная

Сборная Азербайджана начала подготовку к турниру FIFA Series – 2026 - ФОТО

Национальная команда проведет матчи против сборных Сент-Люсии и Сьерра-Леоне

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом