1 Декабря 2025
Айхан Аббасов: "Меня не волнует, что детали контракта с АФФА не раскрываются"

1 Декабря 2025 22:55
Главный тренер национальной сборной Азербайджана Айхан Аббасов в эфире программы "Offside" на Sağlam Radio 93FM рассказал детали своего контракта с АФФА, передает İdman.Biz.

По словам 44-летнего специалиста, отсутствие публичной информации о параметрах соглашения его не беспокоит. "Меня не волнует, что детали контракта не раскрываются, есть те, кого это беспокоит. У меня есть договор и есть срок. С АФФА у меня была двухлетняя договоренность по сборной U-21. Когда перед матчем с Францией начались обсуждения относительно главной команды, мы подробно обсудили условия. Основная цель заключалась в том, чтобы в четырех матчах показать борьбу, заложить дух и систему в команде. Мы хотели набрать очки, они нам были необходимы. К сожалению, добиться этого оказалось сложно, что было ожидаемо", - отметил Аббасов.

Он также подчеркнул, что продолжает работу со сборной и уже ведет планирование следующих этапов подготовки. "Если не будет проблем, мы остаемся во главе сборной. В марте пройдет сбор, затем начнутся игры Лиги наций. Мы вместе с руководством АФФА обсуждали планы именно до Лиги наций. Жизнь есть жизнь, все может быть. Но сегодня, завтра, каждый день мы на связи. Надеюсь, что проблем не возникнет", - добавил тренер.

Айхан Аббасов возглавил сборную Азербайджана осенью и уже успел провести первые матчи в новом статусе.

