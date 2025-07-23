Конор Макгрегор оскорбил Хабиба после слов о Топурии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался в центре скандала.

Как передает İdman.biz, ирландский боец резко ответил другому экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, который ранее высказался о чемпионе UFC в легком весе Илии Топурии. Хабиб заявил, что Илия не станет "новым Макгрегором", потому что он — "хороший парень".

В ответ на это Конор опубликовал в соцсети провокационный пост:

«Главная сучка мира единоборств опять тявкает из своей жирной дырки. Кхе-кхе», — написал он в Twitter, а вскоре удалил запись.

Напомним, что в 2018 году Нурмагомедов одержал убедительную победу над Макгрегором на турнире UFC 229, выиграв удушающим приемом в четвертом раунде. Этот бой стал главным событием вечера и установил рекорд по числу проданных платных трансляций — 2,4 миллиона.

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