Рафаэль Физиев вернулся в топ-10 рейтинга UFC в легком весе

Рафаэль Физиев вновь вошел в десятку лучших бойцов легкого веса UFC.

Как передает İdman.biz, это стало возможным после того, как из рейтинга был исключен американец Дастин Порье, официально объявивший о завершении карьеры. Благодаря этому смещению Физиев поднялся на одну позицию и занял 10-е место в обновленном списке.

Напомним, что последний поединок Рафаэль провел 21 июня на турнире UFC в Баку, где уверенно победил чилийца Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей.

Заметим, что после победы в Баку азербайджанский боец на некоторое время вернулся в первую десятку, но затем вновь ее покинул, опустившись на 11-е место. Теперь же Физиев снова вернулся в первую десятку рейтинга UFC среди легковесов.

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