Хабиб о Топурии: "Хороший парень, но новым Конором он не станет"

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рост популярности Илии Топурии и сравнение его с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает İdman.biz.

На вопрос, может ли Топурия стать новым Конором, Хабиб ответил сдержанно:

«Он хороший парень. Пытается быть кем-то. Но я не думаю. Это интересное противостояние стилей, бойцов, чемпионов — может быть. Но не уровень Конора», — приводит слова Нурмагомедова Hustle Show.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом в четвёртом раунде и защитил чемпионский титул. Тот бой стал одним из самых знаковых и кассовых в истории UFC.

По мнению Нурмагомедова, повторить такой масштаб противостояния будет непросто:

«ММА развивается, бойцы становятся лучше, но чтобы бой снова вышел за рамки спорта — это уже другой вопрос. Надеюсь, когда-нибудь увидим нечто похожее, но пока не вижу соперников, которые могли бы это сделать».

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