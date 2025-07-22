Джон Джонс ответил главе UFC: "Я готов драться в Белом доме, это больше, чем титулы"

Легенда UFC Джон Джонс прокомментировал слова президента промоушена Дэйна Уайта, который ранее заявил, что не хочет включать Джонса в кард турнира UFC, намеченного на июль 2026 года в Белом доме.

Как передает İdman.biz, Уайт объяснил это слишком высоким риском для репутации компании из-за прошлого бойца.

В ответ Джонс опубликовал сообщение в соцсетях, где выразил разочарование, но подчеркнул свою готовность.

«Конечно, я немного разочарован. Но остаюсь в пуле допинг-тестирования, держу форму и тренируюсь как профессионал. Я готов к любому развитию событий. Возможность драться в Белом доме — это нечто большее, чем деньги или титулы. Это честь представлять свою страну. Для меня бой — это вопрос наследия и бессмертия», — написал Джонс.

Он также отметил, что фанаты видят его искреннее стремление и готовность выйти против любого соперника.

«Я продолжу пахать, буду терпеть и верить. Я готов драться 4 июля», — добавил Джонс.

На счету Джона Джонса 29 боев в MMA, в которых он одержал 28 побед. Он становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весе.

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