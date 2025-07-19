Открытое первенство по ММА в Нахчыване - ФОТО

В Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева состоялся открытое первенство Нахчыванскойавтономной республики по смешанным боевым искусствам (ММА).

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, организованных Министерством молодёжи и спорта Нахчыванской Автономной Республики и бойцовским клубом «Туран», приняли участие около 100 спортсменов.

Определились призёры в 13 весовых категориях.

В начале церемонии награждения исполняющему обязанности министра молодёжи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Меджиду Сеидову президент Федерации смешанных боевых искусств и грэпплинга Азербайджана Азад Аскеров вручил благодарственное письмо за оказанное спортсменам внимание и поддержку.

Представителю федерации в Нахчыване Хаялу Абдуллаеву был вручен почётный диплом за заслуги в развитии и популяризации смешанных боевых искусств (ММА) и грэпплинга.

Спортсмены, занявшие первые три места, были награждены дипломами и медалями. Награды вручили заместитель министра Меджид Сеидов, президент федерации Азад Аскеров и другие.

Юсиф Гасымов (25 кг), Айхан Гулиев (32 кг), Магомед Гасымов (38 кг), Нуреддин Алиев (42 кг), Али Абилов (46 кг), Рахим Джафаров (50 кг), Абульфаз Джафаров (52 кг), Магомед Гасанов (54 кг), Муса Абдуллаев (56 кг), Эльгюн Фараджов (58 кг), Огуз Мамедли (61 кг), Али Асадли (64 кг) и Равиль Алмамедов (73 кг) заняли первые места в своих весовых категориях.

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