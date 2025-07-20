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Хабиб Нурмагомедов выступил с речью на турнире PFL в ЮАР: "Я недооценил Кейптаун"

MMA
Новости
20 Июля 2025 00:30
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Хабиб Нурмагомедов выступил с речью на турнире PFL в ЮАР: "Я недооценил Кейптаун"

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов принял участие в турнире PFL, прошедшем в Кейптауне (ЮАР), где выступил в роли секунданта Маккаршарипа Зайнукова. Его подопечный одержал победу над японским бойцом Такеши Изуми, сообщает İdman.biz.

После поединка Хабиб обратился к зрителям с речью прямо в октагоне, признав, что впечатлён Южной Африкой:

"Если честно, я недооценил Кейптаун. Простите меня. Я провел здесь неделю — это очень красивый город с красивым океаном и горами, хорошей едой и приятными людьми. Спасибо, ребята!"

Нурмагомедов также не исключил, что снова приедет в ЮАР: "Приехать сюда снова? Если пригласите — я готов".

İdman.biz

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