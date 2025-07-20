Дана Уайт не хочет пускать Джона Джонса на турнир UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность участия Джона Джонса в турнире, который лига планирует провести 4 июля 2026 года в Белом доме. По его словам, организация не готова идти на риск, связанный с возвращением бывшего чемпиона, сообщает İdman.biz.

«Я не могу рисковать, ставя его в такое положение — вдруг что-то пойдет не так. Особенно когда речь идет о турнире в Белом доме», — заявил Уайт на пресс-конференции после UFC 318.

38-летний Джон Джонс, признанный одним из величайших бойцов в истории ММА, выступал с 2008 по 2024 год. На его счету 28 побед, одно поражение и один несостоявшийся бой. Он владел титулами UFC в полутяжелом и тяжелом весе.

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