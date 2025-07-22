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Хабиб Нурмагомедов: "Мне постоянно предлагают вернуться"

MMA
Новости
22 Июля 2025 21:10
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Хабиб Нурмагомедов: "Мне постоянно предлагают вернуться"

36-летний член Зала славы UFC и бывший чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что по сей день получает предложения вернуться в спорт — особенно в дисциплину грэпплинг.

Как передает İdman.biz, Хабиб Нурмагомедов признался, что чаще всего его приглашают именно в грэпплинг.

«Грэпплинг предлагают постоянно». При этом, по его словам, конкретного соперника никто не называл: «Они говорили: "Если ты дашь согласие, мы подберем соперника". В разное время были разные предложения», — сказал Нурмагомедов в беседе с YouTube-каналом Adam Zubayraev.

Однако о возвращении на татами Нурмагомедов даже не задумывается: «Никогда не думал», — коротко прокомментировал он.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29–0 и с тех пор не выходил на профессиональный уровень в любом виде единоборств.

İdman.biz

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