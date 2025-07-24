Умер легендарный рестлер и актер Халк Хоган

На 72-м году жизни умер знаменитый американский рестлер, актер, телеведущий и музыкант Халк Хоган, сообщает İdman.biz со ссылкой на TMZ Sports.

Хоган начал свою карьеру в рестлинге в 1977 году, а в 1983-м подписал контракт с World Wrestling Federation (ныне WWE), где вскоре стал одной из самых ярких и узнаваемых фигур. В 2005 году он был включен в Зал славы WWE, а в 2020-м — повторно, уже в составе легендарной группировки nWo (New World Order).

Помимо карьеры на ринге, Халк Хоган также активно снимался в кино. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах "Гром в раю", "Силач Санта-Клаус", "Крутой Уокер" и других. Дебют в кино состоялся в 1982 году, после чего Хоган стал одним из самых популярных поп-культурных персонажей 80-х и 90-х годов.

Причина смерти пока не разглашается. Мир спорта и шоу-бизнеса прощается с легендой, чье имя стало синонимом рестлинга для целого поколения.

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