Макгрегор отреагировал на данные о продажах трансляций UFC

28 Марта 2026 08:05
Макгрегор отреагировал на данные о продажах трансляций UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор прокомментировал информацию о платных трансляциях турниров организации.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец отреагировал на данные, опубликованные журналистом Дэйвом Мельтцером.

"Мой последний бой собрал больше, чем все эти вместе взятые", - написал Макгрегор в социальной сети X.

Отметим, что Макгрегор не проводил боев по правилам ММА с июля 2021 года. Тогда на турнире UFC 264 он уступил техническим нокаутом из-за травмы ноги в первом раунде американцу Дастину Порье.

Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в профессиональной карьере.

