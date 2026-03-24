Дана Уайт: "Бойцы UFC не будут участвовать в кроссовер-поединках"

Генеральный директор UFC Дана Уайт наложил запрет на участие действующих бойцов смешанных единоборств в боксерских матчах. По словам главы организации, проект Zuffa Boxing не будет местом для кроссовер-поединков между представителями ММА и бокса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Уайт подчеркнул, что подобные шоу не отвечают интересам организации. "Кроссовер-бои - это отстой. Это не то, чем мы занимаемся", — заявил руководитель UFC. Он добавил, что его главной целью остается организация поединков между лучшими бойцами мира в своих дисциплинах, а не создание выставочных матчей ради денег.

Ранее о своем желании попробовать силы на профессиональном ринге заявляли такие звезды, как Алекс Перейра, Илия Топурия и Том Аспиналл. Однако Уайт отметил, что не намерен рисковать здоровьем и репутацией своих чемпионов в поединках по чужим правилам. По его мнению, такие бои часто оказываются односторонними и не имеют спортивного значения.

Напомним, что проект Zuffa Boxing был официально запущен в начале 2026 года. В марте организация провела турнир Zuffa Boxing 04, главным событием которого стал бой за титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе между Джеем Опетайей и Брэндоном Глэнтоном. Несмотря на развитие боксерского направления, Уайт намерен сохранять жесткую дистанцию между ростерами двух своих промоушенов.

İdman.Biz
Новости по теме

Боец ММА получит 10 млн долларов за бой у Джейка Пола
01:48
ММА

Боец ММА получит 10 млн долларов за бой у Джейка Пола

Американец получил выгодный контракт вне UFC
Возвращение Макгрегора все ближе
23 Марта 22:59
ММА

Возвращение Макгрегора все ближе

Инсайдер раскрыл детали переговоров с UFC

Уайт жестко отреагировал на заявление Джонса о бое в Белом доме
23 Марта 19:15
ММА

Уайт жестко отреагировал на заявление Джонса о бое в Белом доме

Глава UFC заявил, что не рассматривал бойца для турнира в Белом доме

Джо Роган: "Хочу увидеть бой Евлоева и Волкановски во дворе Белого дома"
23 Марта 13:54
ММА

Джо Роган: "Хочу увидеть бой Евлоева и Волкановски во дворе Белого дома"

Известный комментатор предложил провести титульный поединок в рамках специального турнира к 250-летию США
Глава UFC высказался о следующем сопернике Махачева
22 Марта 10:45
ММА

Глава UFC высказался о следующем сопернике Махачева

Уайт заявил, что решение будет принято после восстановления чемпиона

Назим Садыхов объяснил причину снятия с турнира UFC - ФОТО
22 Марта 09:30
ММА

Назим Садыхов объяснил причину снятия с турнира UFC - ФОТО

Азербайджанский боец пропустит UFC 327

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере