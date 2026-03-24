Дана Уайт: "Бойцы UFC не будут участвовать в кроссовер-поединках"

Генеральный директор UFC Дана Уайт наложил запрет на участие действующих бойцов смешанных единоборств в боксерских матчах. По словам главы организации, проект Zuffa Boxing не будет местом для кроссовер-поединков между представителями ММА и бокса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Уайт подчеркнул, что подобные шоу не отвечают интересам организации. "Кроссовер-бои - это отстой. Это не то, чем мы занимаемся", — заявил руководитель UFC. Он добавил, что его главной целью остается организация поединков между лучшими бойцами мира в своих дисциплинах, а не создание выставочных матчей ради денег.

Ранее о своем желании попробовать силы на профессиональном ринге заявляли такие звезды, как Алекс Перейра, Илия Топурия и Том Аспиналл. Однако Уайт отметил, что не намерен рисковать здоровьем и репутацией своих чемпионов в поединках по чужим правилам. По его мнению, такие бои часто оказываются односторонними и не имеют спортивного значения.

Напомним, что проект Zuffa Boxing был официально запущен в начале 2026 года. В марте организация провела турнир Zuffa Boxing 04, главным событием которого стал бой за титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе между Джеем Опетайей и Брэндоном Глэнтоном. Несмотря на развитие боксерского направления, Уайт намерен сохранять жесткую дистанцию между ростерами двух своих промоушенов.