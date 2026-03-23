Возвращение Макгрегора все ближе

23 Марта 2026 22:59
Возвращение Макгрегора все ближе

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор близок к возвращению в октагон.

Как передает İdman.Biz, авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что недавняя встреча ирландца с руководством UFC прошла успешно и была посвящена возможному бою в рамках Международной бойцовской недели в начале июля.

"Чтобы Конор не смог провести поединок 11 июля, должно произойти что-то ужасное. Сейчас его возвращение необходимо как никогда", - отметил Хельвани.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений в профессиональной карьере.

İdman.Biz
