22 Марта 2026 10:45
Глава UFC высказался о следующем сопернике Махачева

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможного следующего соперника действующего чемпиона организации в полусреднем весе Ислама Махачева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Championship Rounds, функционер отметил, что окончательное решение пока не принято.

"Станет ли Иан Гарри следующим соперником Ислама Махачева? Ислам восстанавливается после травмы руки. Как только он будет готов, мы решим, что будет дальше", - заявил Уайт.

В настоящее время Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. В его активе 28 побед при одном поражении в профессиональной карьере.

Последний бой россиянин провел на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс.

