RU

ММА
Новости
17 Марта 2026 15:12
16
Непобежденные азербайджанские бойцы вылетели в США подписывать контракты с UFC

Азербайджанские бойцы смешанных единоборств Магомедали Османлы и Асаф Чопуров отправились в США для завершения переговоров о подписании контрактов с UFC.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию ММА Азербайджана, 21-летний Магомедали Османлы, не знающий поражений в 12 поединках, в ближайшие дни официально присоединится к ростеру сильнейшей лиги мира.

Османлы выступает в легчайшем весе и известен агрессивным стилем ведения боя с акцентом на ударную технику. Его профессиональный дебют состоялся в 2021 году, и с тех пор он одержал 12 побед подряд, включая выступления на турнирах европейского уровня.

Вслед за ним контракт с UFC готовится подписать еще один непобежденный азербайджанский боец - Асаф Чопуров, чей рекорд составляет 9 побед в 9 поединках. Чопуров также выступает в легчайшем весе, и демонстрирует разностороннюю подготовку, сочетая борьбу и ударную технику, что делает его перспективным участником для организации.

Официальное объявление о контрактах ожидается в ближайшие дни. Даты и соперники дебютных поединков Османлы и Чопурова в рамках UFC будут определены после прохождения медицинского обследования и завершения всех формальностей.

Отмети, что UFC - это ведущая мировая организация в области смешанных единоборств, базирующаяся в Лас-Вегасе. Подписание контрактов с азербайджанскими бойцами станет важным шагом в развитии ММА в стране и повысит международный статус национальной школы единоборств.

İdman.Biz
Тэги:

