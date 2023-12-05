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Хидаята Гейдарова ждет Открытый чемпионат Европы

Дзюдо
Новости
5 Декабря 2023 11:30
Хидаята Гейдарова ждет Открытый чемпионат Европы

Азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова (73 кг), выигравшего на днях турнир «Большого шлема» в Токио, ждет еще одно соревнование.

Как сообщает İdman.biz, он выступит на Открытом чемпионате Европы, который пройдет 16 декабря в Приштине (Косово). Он пройдет среди представителей категорий до 73 кг у мужчин и 57 кг у женщин.

На соревнование заявился 41 дзюдоист из 26-ти стран.

Напомним, что Гейдаров, являющийся лидером мирового рейтинга, в прошлом месяце в третий раз в карьере выиграл чемпионат Европы.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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