Хидаята Гейдарова ждет Открытый чемпионат Европы

Азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова (73 кг), выигравшего на днях турнир «Большого шлема» в Токио, ждет еще одно соревнование.

Как сообщает İdman.biz, он выступит на Открытом чемпионате Европы, который пройдет 16 декабря в Приштине (Косово). Он пройдет среди представителей категорий до 73 кг у мужчин и 57 кг у женщин.

На соревнование заявился 41 дзюдоист из 26-ти стран.

Напомним, что Гейдаров, являющийся лидером мирового рейтинга, в прошлом месяце в третий раз в карьере выиграл чемпионат Европы.

Ниджат Закиев

İdman.biz